Brasil endurece sus leyes: multas de hasta 180.000 euros a los padres y la familia entrará en una "lista negra" para adopciones si sus hijos maltratan animales

En el Derecho, suele decirse que las leyes más justas nacen de las tragedias más evitables. En Brasil, esa tragedia tiene nombre propio: Orelha, un perro comunitario de la Praia Brava que fue agredido hasta la muerte por adolescentes a principios de este año. La respuesta social es un paquete legislativo que marca un antes y un después en la responsabilidad civil y penal: la Ley Orelha. Hasta ahora, si un menor maltrataba a un animal, el castigo solía diluirse en advertencias o trabajos comunitarios leves. Con la nueva normativa, los padres...