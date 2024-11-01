El boxeador Jarrell Miller perdió su bisoñé después de recibir dos puñetazos de su oponente de peso pesado Kingsley Ibeh  

El boxeador Jarrell Miller recibió un golpe tan bueno que le arrancó el cabello. El peso pesado se enfrentaba a Kingsley Ibeh el sábado por la noche cuando Ibeh lanzó una ráfaga de golpes en el segundo asalto que provocó un rugido de la multitud, a pesar de que no parecían particularmente fuertes. Pero uno de los golpes hizo que la cabeza de Miller se echara hacia atrás, y su pelo postizo se levantó desde el frente, revelando una gran calva que cubría la mayor parte de su cabeza.