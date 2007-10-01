edición general
9 meneos
9 clics
Los bosques de África ahora están emitiendo más CO2 del que absorben [ENG]

Los bosques de África ahora están emitiendo más CO2 del que absorben [ENG]

Los bosques africanos ahora están emitiendo más dióxido de carbono del que absorben, un cambio fundamental que hará más difícil que el mundo reduzca a cero sus emisiones netas. Esos bosques del previamente habían sido uno de los grandes sumideros de carbono del mundo, representando un 20% del CO2 absorbido por plantas. Ahora, investigadores han descubierto que tras ganar biomasa en 2007-10, los bosques africanos perdieron 106 millones de toneladas al año entre 2011 y 2017, equivalente a 200 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.

| etiquetas: áfrica , bosques , dióxido de carbono , emisiones de co2
8 1 0 K 142 MAmbiente
4 comentarios
8 1 0 K 142 MAmbiente
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Seguimos para bingo
1 K 40
sorrillo #4 sorrillo *
Acabaremos haciendo ingeniería activa con captura activa de CO2, con partículas en la estratosfera, con satélites que hagan sombra ... deberíamos empezar lo antes posible, cuanto más esperemos más nos costará conseguirlo.
0 K 11
sorrillo #1 sorrillo
#0 en 207-10

en 2007-10
0 K 11
themarquesito #2 themarquesito *
Relacionada con esta noticia de 2008, donde se indicaba que entonces los bosques africanos estaban absorbiendo CO2, reduciendo las emisiones.

#1 Corregido, gracias.
1 K 33

menéame