Los bosques de África ahora están emitiendo más CO2 del que absorben [ENG]

Los bosques africanos ahora están emitiendo más dióxido de carbono del que absorben, un cambio fundamental que hará más difícil que el mundo reduzca a cero sus emisiones netas. Esos bosques del previamente habían sido uno de los grandes sumideros de carbono del mundo, representando un 20% del CO2 absorbido por plantas. Ahora, investigadores han descubierto que tras ganar biomasa en 2007-10, los bosques africanos perdieron 106 millones de toneladas al año entre 2011 y 2017, equivalente a 200 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.
| etiquetas: áfrica , bosques , dióxido de carbono , emisiones de co2
en 2007-10
#1 Corregido, gracias.