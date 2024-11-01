La borrasca 'Claudia' pone a Asturias en alerta

La Aemet prevé además lluvias a partir de última hora de mañana y los servicios de emergencia aconsejan extremar las precauciones La borrasca 'Claudia' que azota con fuerza el noroeste peninsular este martes ha llevado a la Aemet a activar la alerta amarilla por viento en el Principado, donde se prevén rachas de hasta 90 kilómetros por hora, aunque la peor parte se la está llevando Galicia, con ráfagas máximas de 114,6 kilómetros por hora en el municipio coruñés de Vimianzo.