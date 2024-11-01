edición general
Borjamina desvela en qué ha utilizado el dinero que ganó en 'Reacción en cadena': “Ya os lo puedo contar”

Casi un año después de su salida de Reacción en cadena, Borjamina (uno de los Mozos de Arousa) sigue trabajando en el proyecto que emprendió tras conseguir el premio más elevado del concurso. Desde que se hicieron con el bote de Reacción en cadena se les ha preguntado insistentemente en qué utilizarían el dinero, y Borjamina, que siempre dijo que evitaría darse los típicos caprichos, ha revelado ahora el destino de su fortuna.

TripleXXX #5 TripleXXX
Que suerte tengo de no tener ni puta idea de quienes son estos personajes.
Desde que le desconecté la antena a la TV y guardé la radio en el trastero, el nivel de mierda en mi cabeza ha bajado a niveles medio soportables. Ojalá tuviese el valor de cortar el Internet.
estemenda #6 estemenda
#5 Ah que es algo de la tele, ahora entiendo por qué no sabía de qué coño hablaban xD
Malinke #4 Malinke
#3 no los conozco de nada, ni el concurso. Pero fastidia que alguien intente hacer algo positivo y no le salga, espero que le vaya bien, eso también implicaría que va a haber gente que lea.
Malinke #1 Malinke
Ojalá le vaya bien, pero las librerías diría que ya no funcionan, tampoco es que ande muy enterado.
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica *
#1 Tampoco es que necesite el dinero, ya le han buscado un puesto de presentador en la Televisión de Galicia (su hermano es diputado del PP) a pesar de sus escasas aptitudes.
Tx4 #2 Tx4
"Junto a sus dos compañeros (Bruno y Raúl) se embolsó ni más ni menos que 2.630.177 euros, cantidad que se redujo considerablemente tras pasar por Hacienda."

La coletilla que no falte.
