Borjamina desvela en qué ha utilizado el dinero que ganó en 'Reacción en cadena': “Ya os lo puedo contar”

Casi un año después de su salida de Reacción en cadena, Borjamina (uno de los Mozos de Arousa) sigue trabajando en el proyecto que emprendió tras conseguir el premio más elevado del concurso. Desde que se hicieron con el bote de Reacción en cadena se les ha preguntado insistentemente en qué utilizarían el dinero, y Borjamina, que siempre dijo que evitaría darse los típicos caprichos, ha revelado ahora el destino de su fortuna.