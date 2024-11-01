·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12967
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
4694
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4520
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
4104
clics
El vídeo del ministro Carlos Cuerpo hablando en un perfecto japonés a un grupo de inversores durante su visita a Tokio
3706
clics
La «chapuza» al intentar borrar el nuevo mural de Banksy en Londres: «Han creado un nuevo icono»
más votadas
627
Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
723
Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en TVE que deja a Ayuso sin escapatoria: "No lo verán en otras teles"
480
Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza
427
Tellado lo ha vuelto a hacer
481
La hemeroteca del PP retrata a Tellado ante su reflexión sobre el asesinato del activista Charlie Kirk
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
45
meneos
59
clics
Borja Iglesias, sobre las protestas contra Israel en La Vuelta: "Se le da más importancia a parar un evento que a un genocidio"
El delantero español del Celta de Vigo ha defendido a los manifestantes: "Hay veces en las que hay que pararse y reclamar lo que es obligatorio: los derechos humanos"
|
etiquetas
:
borja iglesias
,
protestas
,
la vuelta
,
genocidio
37
8
2
K
472
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
37
8
2
K
472
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
elGude
Iba a responder a
#_2
, luego he visto quién era y se me han pasado las ganas.
4
K
64
#9
Supercinexin
#3
¿Por qué la gente no lo tiene en el ignore? Yo lo metí el primer día que lo vi.
3
K
45
#12
elGude
#9
No tengo a nadie en el ignore, me parece una idea tóxica y me parece una de las peores que han puesto en marcha desde la directiva de meneame.
1
K
23
#16
reivaj01
#12
Efectivamente, su opinión no deja de ser una corriente de "pensamiento", por desgracia, bastante habitual en nuestra sociedad.
Si de mi dependiese, no habría ignores.
0
K
12
#19
elGude
*
#16
Su opinión en la mayoría de los casos es una gilipollez y en otros casos es la demostración de porque no hay que mezclar anticongelante con la leche de fórmula durante la lactancia.
No lo respeto ni como troll, con
@Findeton
, puedo discrepar, pero al menos suele tener puntos de vista interesantes, equivocados desde mi punto de vista y me ha hecho buscar información sobre autores liberales bastante interesante, como cuando me hablo de Proudhon, le eché un vistazo a su obra y me pareció bastante interesante, pero Alcama ni eso.
0
K
13
#10
Veelicus
#3
Hace tiempo que le tengo ignorado... una paz, una tranquilidad... sera que me hago viejo, pero a los gilipollas no los soporto ni un minuto
1
K
22
#4
mariKarmo
Este es el deporte que me representa.
2
K
41
#5
Gry
También se le da más importancia al asesinato de un tipo que considera un precio aceptable los tiroteos en las escuelas por el derecho a tener armas que un tiroteo ocurrido en una escuela el mismo día.
2
K
39
#11
pepel
Por mí, todos los ciclistas y locutores que se empeñan en defender la separación de política y deporte, llegando a tildar de terroristas a quienes rechazan el genocidio de Netanyahu, pueden continuar viviendo en su burbuja; yo quiero vivir en la mía.
2
K
35
#13
KaBeKa
El sentido común de cualquier persona con cierto grado de empatía es simplemente pensar que una competición deportiva no tiene ningún valor o importancia ante un caso de genocidio existente.
Da mucha grima ver gente defendiendo la carrera cuando simplemente se quiere parar un exterminio de personas por el único hecho de vivir en una tierra que quieren otros porque sí y para ellos.
¿Estamos locos? que se pare la vuelta yaaa!! o se expulse al equipo como ha pasado con rusia en otras…
» ver todo el comentario
2
K
21
#1
Khadgar
Hombre, es que los derechos humanos están bien pero no es cuestión de darle la espalda al capital y ponerse a malas con EE.UU.
0
K
16
#15
buttler25
Me gusta cuando se pone por delante la persona, unos me gustan gratamente, como este caso en el que ya no es la primera vez que lo hace y otros que es mejor que esté calladito.
0
K
6
#7
Castigadordepagascalers
Imagina ser un soplapollas derecharra y que cuando salgas a la calle te den de hostias hasta reventarte por ser un hijo de la gran puta sionista.
Espero que lo tenga claro la escoria bocsetarra y pepetuda, que en la calle pueden estar tranquilos de que van a recibir hasta debajo de la lengua y con todo el derecho. Basta de buenismo con los asesinos y sus cómplices.
Ensaladitas de hostias sin tino.
3
K
-24
#14
elGude
#7
¿Cuándo ha pasado ese escenario que te acabas de inventar y que tiene que ver con las declaraciones de Borja Iglesias?
0
K
13
#2
alcama
*
Pues el Celta compite en una competición que admite a equipos israelies.
A ver si tiene los santos cojones de negarse a jugar la Europa League o es un bocachancla diciendo a los demás lo que tienen que hacer y que él no cumple ( a lo Pablo Iglesias )
9
K
-47
#6
Connect
#2
Iluso, ese jugador tiene un contrato que le obliga a jugar salvo causa de fuerza mayor. Pero eso no quita que pueda expresar su opinión. Y expresar lo que le gustaría hacer pero no puede por contrato.
3
K
47
#8
reivaj01
#2
Y tú vives en un país que gobierna el Perro Xanxe.
A ver si tienes los santos cojones de irte a vivir a Somalia y buscar a Carlos Herrera que andará por allí.
13
K
173
#20
alamajar
#8
dame una zas dame una ca
0
K
10
#17
silvano.jorge
#2
No lo hace por contrato, pero seguro que está encantado de que los espectadores no le permitan jugar en una protesta contra israel.
0
K
11
#18
ingenierodepalillos
#2
Relacionada:
www.meneame.net/story/tension-entre-italia-israel-acusan-donnarumma-ot
0
K
12
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si de mi dependiese, no habría ignores.
No lo respeto ni como troll, con @Findeton, puedo discrepar, pero al menos suele tener puntos de vista interesantes, equivocados desde mi punto de vista y me ha hecho buscar información sobre autores liberales bastante interesante, como cuando me hablo de Proudhon, le eché un vistazo a su obra y me pareció bastante interesante, pero Alcama ni eso.
Da mucha grima ver gente defendiendo la carrera cuando simplemente se quiere parar un exterminio de personas por el único hecho de vivir en una tierra que quieren otros porque sí y para ellos.
¿Estamos locos? que se pare la vuelta yaaa!! o se expulse al equipo como ha pasado con rusia en otras… » ver todo el comentario
Espero que lo tenga claro la escoria bocsetarra y pepetuda, que en la calle pueden estar tranquilos de que van a recibir hasta debajo de la lengua y con todo el derecho. Basta de buenismo con los asesinos y sus cómplices.
Ensaladitas de hostias sin tino.
A ver si tiene los santos cojones de negarse a jugar la Europa League o es un bocachancla diciendo a los demás lo que tienen que hacer y que él no cumple ( a lo Pablo Iglesias )
A ver si tienes los santos cojones de irte a vivir a Somalia y buscar a Carlos Herrera que andará por allí.