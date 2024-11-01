·
1
meneos
6
clics
Boom bíblico tras la muerte de Charlie Kirk: «The Wall Street Journal» alucina con las cifras
Según informó The Wall Street Journal, las ventas aumentaron un 36% en el mes en comparación con 2024, es decir, 2,4 millones de Biblias vendidas solo en septiembre.
#1
EsUnaPreguntaRetórica
El futuro era esto.
0
K
11
#3
Toponotomalasuerte
Estoy convencido que nmi un 1% la leyó.
0
K
10
#2
Andreham
En un país donde la religión forma parte de la propia constitución, es normal que tras un evento chungo la gente corra a refugiarse en la religión.
Y muchos se habrán dado cuenta de que no tenían una biblia en casa y ahora la quieren por el postureo.
Que por cierto, algo raro hay si se venden 2,4 millones de biblias en un mes en un país de 340 millones de personas. Más que nada porque en 12 años cada persona del país, incluidos bebés, deberían de tener una copia en posesión de la misma.
Me juego un sugus a que una buena parte de esas ventas son para bibliotecas, escuelas (que empiezan a funcionar en agosto-septiembre) y otros usos que no son persona física religiosa.
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
