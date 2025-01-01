Bonos catástrofe: cuando el capitalismo hace negocio con los desastres naturales

Una parte de esa factura la asumen los Estados, pero otra parte no menor es asumida por las compañías de seguros. Según un estudio de la compañía reaseguradora Munich Re, de esos 316.000 millones de euros que se perdieron en todo el mundo por los desastres naturales, unos 120.000 millones estaban asegurados y tuvo que asumirlos el sector asegurador. La cifra es un 19% más que un año antes, pero probablemente será menor que este 2025.