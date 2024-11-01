El bono español ya cotiza la mejora de calificación de deuda: saca la mayor ventaja de su historia a la francesa

Las revisiones de calificaciones crediticias agitan al mercado de deuda. Mientras Francia ha visto una rebaja de su rating recientemente, Standard & Poor's mejoró su expectativa para España y eso tiene un efecto inmediato en los bonos soberanos españoles que cotizan en el mercado secundario. Los títulos del Tesoro con vencimiento a diez años ofrecen una rentabilidad del 3,251% frente al 3,488% que registran los galos. Es decir, la diferencia entre ambos roza los 24 puntos básicos que implican anotar un nuevo máximo histórico.