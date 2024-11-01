edición general
20 meneos
25 clics
El bono español ya cotiza la mejora de calificación de deuda: saca la mayor ventaja de su historia a la francesa

El bono español ya cotiza la mejora de calificación de deuda: saca la mayor ventaja de su historia a la francesa

Las revisiones de calificaciones crediticias agitan al mercado de deuda. Mientras Francia ha visto una rebaja de su rating recientemente, Standard & Poor's mejoró su expectativa para España y eso tiene un efecto inmediato en los bonos soberanos españoles que cotizan en el mercado secundario. Los títulos del Tesoro con vencimiento a diez años ofrecen una rentabilidad del 3,251% frente al 3,488% que registran los galos. Es decir, la diferencia entre ambos roza los 24 puntos básicos que implican anotar un nuevo máximo histórico.

| etiquetas: bono español , bono francés , deuda , calificaciones
16 4 0 K 170 actualidad
9 comentarios
16 4 0 K 170 actualidad
#4 Toponotomalasuerte
No sé yo!! Esperaré a ver qué dice rallo. Por ahora lo que se sabe que va bien es argentina y Grecia. España está al borde de la extincion
1 K 22
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Esto es por hacerles caso a los mercados y no contruir muchas mas viviendas y dejar que inversores internacionales compren las que se construyen en vez de ponerles limites y coto. Se van a forrar y por eso suben la nota. Pero eso va a joder a muchas, muchisimas mas personas en España que las que saldran beneficiadas.
1 K 21
Josecoj #3 Josecoj
Y eso que según PPVox la Vuelta ha dado una imagen internacional de país de poco fiar y no se cuantas mierdas más
1 K 20
OCLuis #6 OCLuis
¡¡¡ Begoñaaaa !!!

Begoña, la pobre, cumple en la política española la misma función que el vinagre en el pescado adobado: ocultar los malos olores.
0 K 13
vviccio #9 vviccio
Esto no sirve para nada, preguntad a Carmena y a Montoro.
0 K 11
ostiayajoder #7 ostiayajoder
No lo entiendo... si españa va a la ruina....

Como puede ser que no lo vean?

Solo los ILUMINADOS podemos verlo: aleluya!!!!!
0 K 10
meroespectador #2 meroespectador
Pedro Sánchez fils de pute
0 K 7
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
Mientras en la Moncloa:
"Familia! A gastarrrrr!!!!!!"
0 K 7

menéame