edición general
10 meneos
8 clics
Los bomberos valencianos denuncian la falta de personal y equipamiento en temporada alta de incendios

Los bomberos valencianos denuncian la falta de personal y equipamiento en temporada alta de incendios  

Reclaman más medios humanos y técnicos y la aplicación del tercer turno para afrontar con garantías los fuegos. [cat]

| etiquetas: valencia , dana , fuegos , pp , vox
9 1 0 K 120 politica
18 comentarios
9 1 0 K 120 politica
Supercinexin #6 Supercinexin
Quieren votar a la derecha y luego tener Socialismo, y todo a la vez no se puede.
1 K 29
Aokromes #13 Aokromes
#6 o no votar en absoluto y luego quejarse de los resultados de no votar.
0 K 11
Lyovin81 #14 Lyovin81
#6 teta y sopa, soplar y sorber.
Los fachapobres quieren.. bah, iba a poner que quieren sanidad pública, bomberos y tal, pero tengo familiares cercanos fachapobres y no saben ni lo que quieren, no siguen una línea de pensamiento lógica.
0 K 7
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Los pequeños inversores reivindican su derecho a acceder al mercado de los desastres naturales www.meneame.net/m/actualidad/pequenos-inversores-reivindican-derecho-a

Por esto pagan para silenciarme
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #17 NPCMeneaMePersigue
#16 Que sí, que os molesta que le diga genocidio porque desde arriba os pagan para recolectar información de usuarios y amenazar, que ya lo sabemos
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
La existencia de bomberos y emergencias es el principio de la existencia de impuestos en las sociedades occidentales actuales. Y no viene del socialismo, viene del incendio de San Francisco hace más de un siglo que arrasó la ciudad. Como hubo quién no pagó a los bomberos, la ciudad se quemó, desde entonces se paga impuestos para tener bomberos en las sociedades occidentales actuales
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
GENOCIDIO, por eso se me intenta silenciar
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#5 Me perseguís, amenazáis mi vida privada, mi familia y ahora el que está mal de la cabeza soy yo.

Perfecto, dale seguid que ya tengo millones de correos para enviar los datos de quienes mandan aquí como personas que amenazan a quien se queja de este crimen que se comete con las emergencias.

Veréis quien es la nueva greta thunberg y quién se come la presión

Mira como el miedo cambia de bando, dejad de amenazar
0 K 20
Pertinax #10 Pertinax
#7 Joooooooder. :shit:
0 K 19
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue *
#10 Es lo que tiene que os creáis que podéis amenazar a la gente, que os creéis fuertes hasta que os encontráis con alguien que es fuerte de verdad.

Que madre mía, quién tiene estas ideas de pocas luces?
0 K 20
Pertinax #12 Pertinax
#11 Pide ayuda. De verdad.
0 K 19
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
#12 Claro, eso hago. Ya tengo decenas de organizaciones dispuestas a ayudar contra vuestras amenazas, decenas de cuentas en twitter con miles de seguidores que me siguen... dale, seguid.

Tirad, vamos a ver quién mueve más gente, quién amenaza usuarios, recolecta información y quién intenta evitar que la gente muera

Yo denuncio un genocidio, vosotros intentáis silenciarlo. Mirad quién va a quedar bien y quién no.

Vosotros seguid
0 K 20
Pertinax #3 Pertinax
Se acabó la paz.
0 K 19
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Con todo los muertos de la riada, que se siga recortando en bomberos y emergencias, llamarlo paz suena macabro

Por eso en un ambiente tóxico el sano es visto como un problema
0 K 20
Pertinax #5 Pertinax
#4 Ni te me acerques, que me das miedo.
0 K 19
Gry #18 Gry
El que no quiera que se queme su casa que contrate bomberos privados, como hacen en los EEUU.

nypost.com/2025/01/12/us-news/la-millionaires-shell-out-for-2000-hr-pr
0 K 15
Ilunabarra #8 Ilunabarra *
Que se pongan en huelga
0 K 9

menéame