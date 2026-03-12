edición general
Bomberos de Melilla agredidos con piedras al llegar a un barrio en el que se habían provocado varios incendios en contenedores

Seguridad Ciudadana asegura que están trabajando en identificar a las personas implicadas en los hechos vandálicos. Las últimas quemas de contenedores se han producido en la carretera de Hidum o el barrio Palmeras. Esta pasada noche ha sido una de las peores que se recuerdan en Melilla por la quema de numerosos contenedores en varios puntos de la ciudad. Una de las intervenciones de los bomberos, en el barrio de Las Palmeras, tuvo que paralizarse después de que fueran agredidos con piedras nada más llegar a la zona afectada.

Pertinax #1 Pertinax
Es la pobreza.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
que cambien el agua de los tanques, por gasofa, que prencinten el barrio...y ya luego uqe les pasen el monto de la gasofa, que esta por las nubes.
plutanasio #4 plutanasio
#2 que no entre el camión de la basura y listo.
josde #5 josde
Cada contenedor que queman vale 1.200€
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Advina adivinanza...
