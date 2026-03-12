Bomberos de Melilla agredidos con piedras al llegar a un barrio en el que se habían provocado varios incendios en contenedores

Seguridad Ciudadana asegura que están trabajando en identificar a las personas implicadas en los hechos vandálicos. Las últimas quemas de contenedores se han producido en la carretera de Hidum o el barrio Palmeras. Esta pasada noche ha sido una de las peores que se recuerdan en Melilla por la quema de numerosos contenedores en varios puntos de la ciudad. Una de las intervenciones de los bomberos, en el barrio de Las Palmeras, tuvo que paralizarse después de que fueran agredidos con piedras nada más llegar a la zona afectada.