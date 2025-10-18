Bomberos forestales de toda España se manifiestan en Madrid para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales

Agentes forestales y medioambientales de distintas regiones de España se manifiestan este sábado en Madrid para reclamar la aplicación "efectiva" de sus leyes básicas. La marcha busca también denunciar la falta de gestión forestal "que, año tras año, agravan las catástrofes naturales". Las catástrofes forestales son evitables con prevención, y cuando esta falla, el operativo de extinción debe ser "público, estable y seguro". "Eso firmaron las leyes, y eso es lo que exigimos que se cumpla"