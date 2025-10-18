edición general
Bomberos forestales de toda España se manifiestan en Madrid para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales

Agentes forestales y medioambientales de distintas regiones de España se manifiestan este sábado en Madrid para reclamar la aplicación "efectiva" de sus leyes básicas. La marcha busca también denunciar la falta de gestión forestal "que, año tras año, agravan las catástrofes naturales". Las catástrofes forestales son evitables con prevención, y cuando esta falla, el operativo de extinción debe ser "público, estable y seguro". "Eso firmaron las leyes, y eso es lo que exigimos que se cumpla"

capitan__nemo #1 capitan__nemo *
La huelga general la tienen que hacer cuando haya un gran incendio que no pueda abarcar la ume.
Si eso, no creo que les den mucho. Mientras no te necesitan de verdad no se acuerdan de ti.
Lyovin81 #2 Lyovin81
#1 Y dejar de votar mierda, que yo soy del gremio y hay bomberos forestales de derechas para parar un tren.
