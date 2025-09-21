Los bomberos buscan a dos desaparecidos que han sido arrastrados en un coche por las fuertes lluvias en Cataluña

Los Bomberos de la Generalitat buscan a dos personas desaparecidas que viajaban en un coche que ha sido arrastrado por el agua en la zona de Sant Quintí de Mediona, en la província de Barcelona. Las intensas lluvias de este domingo están causando problemas de movilidad en varios puntos de Cataluña, donde desprendimientos de tierras y caídas de árboles han obligado a cortar carreteras y suspender algunas líneas de tren y ferrocarriles. En Montserrat, un desprendimiento de tierra en la vía del funicular ha obligado a evacuar a 27 personas.