Un bombero de Palencia denuncia las pésimas condiciones laborales de la Junta de Castilla y León: "Es un enemigo portentoso"

Los ciudadanos de Cervera de Pisuerga van a las calles para reclamar la mejora de la gestión de los incendios forestales al parlamento autonómico.

efectogamonal
Aquí la puta verdad sobre la Junta de Castilla y León {0x1f525}
sotillo
#1 Solo falta que sus votantes se enteren
reithor
Muñeco dimisión.
Forestalx
Yo tuve la oportunidad y al ver el panorama dije que nunca trabajaría en los incendios forestales. No merece la pena. Contratos precarios por poco dinero y que te obligan a moverte por un sueldo con el que ya no te da para pagar una vivienda. Y además te juegas la vida.
vilujo
#4 estoy por apostar que el año que viene habra mas dinero para contentar a la plebe.... Y por algun misterio esta subida no llegará a los bomberos.
