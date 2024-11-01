·
38
meneos
59
clics
Un bombero de Palencia denuncia las pésimas condiciones laborales de la Junta de Castilla y León: "Es un enemigo portentoso"
Los ciudadanos de Cervera de Pisuerga van a las calles para reclamar la mejora de la gestión de los incendios forestales al parlamento autonómico.
etiquetas
jcyl
bombero forestal
palencia
denuncia
condiciones laborales
actualidad
#1
efectogamonal
Aquí la puta verdad sobre la Junta de Castilla y León
3
K
53
#2
sotillo
#1
Solo falta que sus votantes se enteren
3
K
32
#3
reithor
Muñeco dimisión.
0
K
12
#4
Forestalx
Yo tuve la oportunidad y al ver el panorama dije que nunca trabajaría en los incendios forestales. No merece la pena. Contratos precarios por poco dinero y que te obligan a moverte por un sueldo con el que ya no te da para pagar una vivienda. Y además te juegas la vida.
0
K
10
#5
vilujo
*
#4
estoy por apostar que el año que viene habra mas dinero para contentar a la plebe.... Y por algun misterio esta subida no llegará a los bomberos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
