Bombardero B-2 y cazas sobrevuelan a Trump y Putin en la pista de Alaska  

Verdaderofalso
Se nota que tiene algo pequeño y tiene que compensar  media
K 48
ElenaCoures1
Este tío se piensa que puede intimidar al fascista y criminal de Putin con estupideces
Payaso
K 36
diablos_maiq
¿Y a qué esperan para bombardearlos?
K 23
Cehona
Muy diplomático, si.
K 15

