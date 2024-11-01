El bombardeo de MOVE en 1985: fotos poco comunes del día en que la policía de Filadelfia bombardeó un barrio. (ENG)  

El 13 de mayo de 1985, Filadelfia fue testigo de una de las acciones policiales más impactantes de la historia de Estados Unidos. Un enfrentamiento con el grupo radical conocido como MOVE se convirtió en un asalto a gran escala que terminó con el lanzamiento de una bomba sobre un barrio residencial. La explosión y el incendio resultante causaron la muerte de 11 personas, destruyeron 61 viviendas y dejaron a más de 250 residentes sin hogar.