El bombardeo de MOVE en 1985: fotos poco comunes del día en que la policía de Filadelfia bombardeó un barrio. (ENG)

El bombardeo de MOVE en 1985: fotos poco comunes del día en que la policía de Filadelfia bombardeó un barrio. (ENG)  

El 13 de mayo de 1985, Filadelfia fue testigo de una de las acciones policiales más impactantes de la historia de Estados Unidos. Un enfrentamiento con el grupo radical conocido como MOVE se convirtió en un asalto a gran escala que terminó con el lanzamiento de una bomba sobre un barrio residencial. La explosión y el incendio resultante causaron la muerte de 11 personas, destruyeron 61 viviendas y dejaron a más de 250 residentes sin hogar.

javierchiclana #2 javierchiclana *
El titular-entradilla es Falso-Sensacionalista. La policía no bombardeó un barrio sino un búnker de un grupo armado, hubo un incendio que se propagó en una manzana del barrio.

En cuestión de horas, estalló un feroz tiroteo, con más de 500 agentes disparando más de 10.000 balas contra la casa fortificada. Se utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos, pero MOVE se negó a rendirse...

A las 17:28, un helicóptero de la policía estatal lanzó una bomba de mochila hecha con explosivos C-4 y

Khadgar #3 Khadgar
#2 Ya, e Israel no está bombardeando Palestina, solo estan bombardeando a los malvados terroristas de HAMAS, el resto son daños colaterales. :troll:
javierchiclana #4 javierchiclana
#3 Yo no bromeo con el exterminio en Palestina... la historia del envío: la policía contra un grupo armado atrincherado en una vivienda no tiene ninguna similitud.
Khadgar #5 Khadgar
#4 Yo tampoco bromeo. La cuestión es que estamos hablando de un grupo armado predominantemente negro y la zona bombardeada era un barrio predominantemente negro. Seguro que si no se hubiesen dado esas dos circunstancias se lo habrían pensado dos veces antes de utilizar esos explosivos.

Y seguro que sí que hubiesen habido más consecuencias para los responsables pero, claro, negros.
