Bombardear la Historia

“Un rico y extraordinario testimonio de lenguaje arquitectónico y arte decorativo que constituye una las primeras representaciones simbióticas entre los estilos europeo y persa”. Con estas palabras describe la UNESCO el valor artístico y la importancia histórica del palacio de Golestán, patrimonio de la humanidad. Localizado en el corazón de Teherán, su construcción se inició hace más de 400 años, durante la dinastía de los safávidas. El vasto complejo de jardines y salones decorados con piedras preciosas, tapices de seda e intrincados...

3 comentarios
Supercinexin #3 Supercinexin *
Básicamente, han demolido todo Oriente Medio, Iraq, Siria, Líbano, Palestina, Jordania, ahora también Irán, rapiñeado todo lo que han podido, borrado la Historia de varias civilizaciones tanto como han podido y denigrado a menos que animales a los seres humanos de todos esos países y sus religiones.

Pero aquí en Occidente, la derecha en pleno y multitud de palmeros y palanganeros, no dudo que muchas veces bienintencionados, te dirán que el peligro real es "el Islam", "los…   » ver todo el comentario
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... azulejos, fue residencia oficial de la familia real Qajar y se convirtió en el epicentro de creación cultural del llamado Imperio de la rosa durante el siglo XIX. El pasado 2 de marzo fue bombardeado y parcialmente destruido por la incursión militar israelí-estadounidense en Irán. Los daños infligidos al palacio de Golestán, considerado baluarte del patrimonio artístico e histórico de la capital iraní y una de sus edificaciones más antiguas aún en pie, fueron inmediatamente condenados

…   » ver todo el comentario
StuartMcNight #2 StuartMcNight
Habia bombas escondidas y cohetes de Hamas IRGC

Si ha colado para arrasar hospitales palestinos... ¿Por que van a molestarse en actualizar el argumentario?
