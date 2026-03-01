Bombardear la Historia

“Un rico y extraordinario testimonio de lenguaje arquitectónico y arte decorativo que constituye una las primeras representaciones simbióticas entre los estilos europeo y persa”. Con estas palabras describe la UNESCO el valor artístico y la importancia histórica del palacio de Golestán, patrimonio de la humanidad. Localizado en el corazón de Teherán, su construcción se inició hace más de 400 años, durante la dinastía de los safávidas. El vasto complejo de jardines y salones decorados con piedras preciosas, tapices de seda e intrincados...