«Una bomba de relojería»: un petrolero ruso averiado va a la deriva cerca de las islas italianas [ENG]

El Ministerio de Transporte de Rusia dijo que los drones navales ucranianos fueron responsables del ataque, informó Reuters. Ucrania no ha hecho comentarios sobre el incidente. Zakharova calificó el incidente como “una flagrante violación del derecho internacional” con consecuencias potencialmente graves. “Cabe destacar que el ataque ocurrió muy cerca de las costas de un estado miembro de la UE, pero ninguna de las naciones europeas ha condenado el incidente hasta la fecha”, dijo.