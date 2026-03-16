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«Una bomba de relojería»: un petrolero ruso averiado va a la deriva cerca de las islas italianas [ENG]

«Una bomba de relojería»: un petrolero ruso averiado va a la deriva cerca de las islas italianas [ENG]

El Ministerio de Transporte de Rusia dijo que los drones navales ucranianos fueron responsables del ataque, informó Reuters. Ucrania no ha hecho comentarios sobre el incidente. Zakharova calificó el incidente como “una flagrante violación del derecho internacional” con consecuencias potencialmente graves. “Cabe destacar que el ataque ocurrió muy cerca de las costas de un estado miembro de la UE, pero ninguna de las naciones europeas ha condenado el incidente hasta la fecha”, dijo.

| etiquetas: bomba tiempo , metanero , ruso , accidentado , artic metagaz
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4 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
#3 Dav3n *
#_2 No no, aquí lo relevante es esta cagada de la OTAN con Ucrania al frente...

Porque ese barco va hacia Italia, hamigui xD

Vamos, que de momento las "consecuencias potencialmente graves" se las come Italia, que estará súper agradecida a Ucrania, obviamente :shit:
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Alakrán_ #2 Alakrán_ *
Habría que preguntarse en la escala de las violaciones del derecho internacional, que es peor invadir a un país para quedarte un trozo o atacar un barco civil que no cumple con las normas del tráfico marítimo.

Rusia se tendría que callar la puta boca sobre las violaciones del derecho internacional.

Zakharova calificó el incidente como “una flagrante violación del derecho internacional” con consecuencias potencialmente graves
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#1 Dav3n
Después de los tiros en los pies, barcos a la deriva llenos de combustible :troll:
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Veelicus #4 Veelicus
Pues no seria un movimiento malo de los rusos, mandar un petrolero bien cargadito a las costas de un pais europeo turistico por excelencia y derramarlo todo aduciendo un ataque ucraniano... a mi lo que me sorprende es que todavia los rusos no esten en una guerra asimetrica mas dura contra la UE
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menéame