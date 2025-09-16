edición general
11 meneos
10 clics
Bolsonaro, trasladado de urgencia al hospital en Brasilia con una crisis de hipo y vómitos

Bolsonaro, trasladado de urgencia al hospital en Brasilia con una crisis de hipo y vómitos

El expresidente de Brasil y golpista convicto, Jair Bolsonaro, ha sido trasladado este martes por la tarde de urgencia a un hospital en Brasilia. Una escolta policial ha acompañado al ultraderechista desde su casa, donde está en arresto domiciliario, hasta un centro médico capitalino tras “sentirse mal a causa de una crisis fuerte de hipo, vómitos y tensión baja”, según ha revelado su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, en X. La hospitalización se ha producido horas después de que Bolsonaro fuera condenado a pagar un millón de reales..

| etiquetas: bolsonaro , trasladado , urgencia , hospital , brasilia
10 1 0 K 150 actualidad
12 comentarios
10 1 0 K 150 actualidad
Comentarios destacados:      
jonolulu #1 jonolulu
Sería una pena que muriera ahogado por su propio vómito ahora que ha sido condenado por golpista
6 K 77
#10 Klamp
#1 sería muy... Hipócrita
0 K 8
#3 civitis
Vaya ejemplar de macho alpha, al hospital por hipo
3 K 51
madstur #5 madstur *
Como todos los dictadores y corruptos. En cuanto les imponen una pena, se vuelven flojitos, se salvan de la pena al poco tiempo por razones humanitarias y acaban viviendo hasta los 95 años
4 K 46
obmultimedia #9 obmultimedia
#5 La tecnica Zaplana.
0 K 11
cocolisto #2 cocolisto
Es capaz de morirse con tal de no cumplir la pena de cárcel.
2 K 42
TooBased #4 TooBased
Se hizo cacota
2 K 41
Keldon82 #6 Keldon82
¿Han probado a darle un susto?
2 K 39
pitercio #11 pitercio
Berrinche infantil. Se pasa solo dejando al crío tranquilo.
0 K 12
#8 Nadasdy
Seguro que le ponen una manzanilla cuando pille el avión a Miami y se recupera.
0 K 7
azathothruna #7 azathothruna
Ojala que no sea tan tonto como para aprovechar escapar
0 K 6
kastanedowski #12 kastanedowski
- ¡Ey tío pero qué haces!
+ Estoy ayudándole a vomitar
- ¿Y por qué le estás metiendo los dedos por el c*lo?
+ Ya verás cuando se los meta por la boca…
0 K 5

menéame