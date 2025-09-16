Bolsonaro, trasladado de urgencia al hospital en Brasilia con una crisis de hipo y vómitos

El expresidente de Brasil y golpista convicto, Jair Bolsonaro, ha sido trasladado este martes por la tarde de urgencia a un hospital en Brasilia. Una escolta policial ha acompañado al ultraderechista desde su casa, donde está en arresto domiciliario, hasta un centro médico capitalino tras “sentirse mal a causa de una crisis fuerte de hipo, vómitos y tensión baja”, según ha revelado su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, en X. La hospitalización se ha producido horas después de que Bolsonaro fuera condenado a pagar un millón de reales..
