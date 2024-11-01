·
La Bolsa argentina sube un 46% desde la victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas
El principal índice bursátil de Argentina, el S&P Merval, ha subido un 46,89% desde la victoria del partido del actual presidente, Javier Milei, en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.
#1
perrico
Y si mañana hay una ley que permite a las empresas tener trabajo esclavo, su proyección de beneficios aumenta y subirá en bolsa.
La subida en bolsa en si misma no quiere decir nada que vaya en beneficio de los ciudadanos.
6
K
84
#2
Justiciero_Solitario
#1
si el trabajo esclavo hiciera subir la bolsa el índice bursátil de Nigeria o del Congo superaría al S&P500.
En este caso la subida lo que indica es la confianza que hay en el país, de igual manera que cuando las municipales ganó el kirchnerismo la bolsa Argentina se desplomó
2
K
29
#3
SeñorPresunciones
*
#2
Realmente lo que se está indicando es que el mercado está manifiestamente manipulado. Nada nuevo en realidad.
3
K
48
#7
Justiciero_Solitario
*
#3
El mercado responde de manera abrupta positivamente cuando hay un acontecimiento o noticia que anuncia buenas perspectivas de futuro. Y se desploma con noticias o perspectivas negativas en el futuro.
Que el kirchnerismo este más lejos del poder que hace un mes es una muy buena noticia para la economía argentina.
2
K
29
#8
Justiciero_Solitario
#3
cuando sube esta manipulado cuando baja es culpa de milei.
1
K
22
#4
Ishkar
#2
La subida indica que los inversores cree que pueden sacar mas dinero de las acciones. Ni mas ni menos. Múltiples factores entran en la ecuación, incluido legislación que aumenta las perspectivas de beneficios (como pone el ejemplo de
#1
) así como confianza en que el gobierno defenderá los intereses de las empresas (confianza en el país, como dices tú)
2
K
31
#11
Justiciero_Solitario
#4
exactamente la seguridad jurídica es clave no es lo mismo que esté un gobierno que garantice la ley a uno que se dedique a expropiar de forma ilegal como el kirchnerismo
0
K
10
#5
security_incident
#2
No. La subida lo que parece indicar es que hay confianza en sacar beneficios de las empresas que cotizan.
0
K
18
#9
Justiciero_Solitario
#5
exacto cuando hay perspectivas de crear riqueza la bolsa sube cuando hay perspectivas de crear pobreza la bolsa baja
1
K
22
#6
Connect
*
#1
Muchas de las cosas que lees son bulos. Lo de las 12 horas no es cierto. En la Argentina es muy habitual que la gente ya trabaje 12 horas, pero no cotizan por esas 12 horas. Implantando el contrato de 12 horas se legaliza a los trabajadores. A partir de aquí se deberá trabajar en reducir las 8 horas, pero es complicado porque mucha gente trabaja en dos sitios. Si le reduces en un puesto, se irán a otro.
Por eso en Europa no entienden esta victoria de Milei, mientras en la Argentina la…
» ver todo el comentario
1
K
24
#10
Findeton
A mi me subió más la que compré. Dupliqué en menos de un mes, gracias todos por haber desconfiado de Milei/Argentina, me habéis hecho mucho dinero
0
K
12
#12
Justiciero_Solitario
#10
el riesgo kuka es peor que el covid y la burbuja de las puntocom juntas
0
K
10
