Por qué Bolivia no logra aprovechar su riqueza en litio para superar la crisis económica que sufre

Cuando el empresario francés Vincent Bolloré viajó a Bolivia en 2008, luego de que el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) anunciara su plan de industrialización del litio, invitó al mandatario a París para hablar de negocios, mientras inversores de varios países también tenían puestos los ojos en el mineral. Evo Morales viajó a Francia en febrero de 2009 y condujo por las calles de Vaucresson, un municipio en las afueras de París, en el BlueCar, un auto eléctrico azul con forma de huevo que el magnate Bolloré quería comercializar...

| etiquetas: bolivia , litio , corrupcion , crisis , evo , sanciones
4 comentarios
javibaz #1 javibaz
¿Porque en poco tiempo ha bajado mucho el precio del litio?
reithor #4 reithor
Porque 400 años después siguen ofreciéndoles cuentas de vidrio
janatxan #2 janatxan
Papa USA se encargará de encauzar a los pobres indígenas para que no malgasten su potencial en los amarillos o los comunistas.
#3 mancebador
Porque nadie en su sano juicio va a invertir el dineral que se necesita en un país con una inseguridad jurídica del tamaño del Everest.
