El boicot a Israel en la comida: los productos y empresas alimentarias en el punto de mira

Distintas organizaciones señalan a Carrefour, McDonald’s o Coca-Cola como colaboradores del estado israelí en la colonización ilegal de territorios palestinos o en la masacre de Gaza, y piden no comprar dátiles y otros productos de aquel país. Entre las cadenas de supermercados, el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) destaca como objetivo prioritario a Carrefour. Desde 2022, la empresa francesa tiene un acuerdo de franquicias con la empresa israelí Electra Consumer Products y su filial Yenot Bitan, que participan activamente en

Me sorprende el solapamiento que hay entre "empresas a las que hacer boicot" y "empresas que no consumo porque venden mierda".

De pasta de dientes, ¿alguna marca conocida que no tenga vínculos sionazis?
“¿Qué puedo hacer yo por Palestina?”. Esta es una pregunta que seguramente se hacen muchas personas horrorizadas por la matanza diaria que está llevando a cabo Israel en Gaza, con al menos 65.000 personas asesinadas en apenas dos años".
