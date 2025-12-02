·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12631
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
5990
clics
Por qué los pobres votan a la derecha
5670
clics
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
3831
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
5291
clics
Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña
más votadas
639
El juez que salvó a Feijóo de la foto con el narco, invitado estrella de las jornadas de OkDiario subvencionadas por el PP
293
Los contratos de formación no podrán pagarse por debajo del salario mínimo. La mejor noticia es que el cambio entra en vigor este mes
467
¿Qué fue de Cristóbal Montoro?
263
La industria argentina se desploma: cierran 28 empresas por día |
670
Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
29
clics
El boicot antitaurino de Olocau del Rey cumple 10 años. Se celebra con 6 toros embolados
En conmemoración de una acción antitaurina de hace 10 años, que acarreó multas, el pueblo de Olocau del Rey embolará 6 toros.
|
etiquetas
:
antitaurino
,
toros
,
castellón
10
1
0
K
115
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
1
0
K
115
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Antipalancas21
En Soria en Medinaceli también tiene una fiesta bestial para un animal que se celebro hace unos días, el toro de fuego, el año pasado se suspendió, pero este año se ha realizado gracias a la JCYL.
0
K
20
#1
Asimismov
Antes de prohibir las corridas deberían prohibir
els bous al carrer
. Son salvajadas, y bastaría que obligasen al organizador a contratar un seguro de responsabilidad civil por los daños físicos y personales ocasionados.
0
K
12
#3
troglodoto
#1
En la corrida putean y matan al toro, en los encierros (por no limitarlo a cataluña y valencia) solo putean al toro. Bastaria? y si te dijera que eso es ya obligatorio? Yo me conformaria con no destinar dinero publico
1
K
14
#2
Kyoko
El titular es muy confuso asi a simple vista. Parece que llevan 10 años de boicot y aún asi se celebra con toros embolados...Cuando entras en la noticia es que hace 10 años hicieron un (solo) boicot tan exitoso (modo ironia) que revitalizó la fiesta por rebote.
0
K
11
#5
pirat
El mascotismo también es maltrato
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente