El boicot antitaurino de Olocau del Rey cumple 10 años. Se celebra con 6 toros embolados

El boicot antitaurino de Olocau del Rey cumple 10 años. Se celebra con 6 toros embolados

En conmemoración de una acción antitaurina de hace 10 años, que acarreó multas, el pueblo de Olocau del Rey embolará 6 toros.

| etiquetas: antitaurino , toros , castellón
10 1 0 K 115 actualidad
5 comentarios
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
En Soria en Medinaceli también tiene una fiesta bestial para un animal que se celebro hace unos días, el toro de fuego, el año pasado se suspendió, pero este año se ha realizado gracias a la JCYL.
0 K 20
Asimismov #1 Asimismov
Antes de prohibir las corridas deberían prohibir els bous al carrer. Son salvajadas, y bastaría que obligasen al organizador a contratar un seguro de responsabilidad civil por los daños físicos y personales ocasionados.
0 K 12
#3 troglodoto
#1 En la corrida putean y matan al toro, en los encierros (por no limitarlo a cataluña y valencia) solo putean al toro. Bastaria? y si te dijera que eso es ya obligatorio? Yo me conformaria con no destinar dinero publico
1 K 14
Kyoko #2 Kyoko
El titular es muy confuso asi a simple vista. Parece que llevan 10 años de boicot y aún asi se celebra con toros embolados...Cuando entras en la noticia es que hace 10 años hicieron un (solo) boicot tan exitoso (modo ironia) que revitalizó la fiesta por rebote.
0 K 11
#5 pirat
El mascotismo también es maltrato
0 K 9

