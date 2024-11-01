edición general
"Bohemian Rhapsody" de Queen cumple 50 años: cómo se creó la obra maestra de Freddie Mercury

Con seis minutos de duración y una mezcla audaz de géneros, la épica de Mercury y compañía se consolidó como el single más influyente de su tiempo. El 31 de octubre de 1975, el mundo de la música cambió para siempre ante el lanzamiento de un sencillo que desafió toda convención: "Bohemian Rhapsody" de Queen. A 50 años de su lanzamiento la canción es un fenómeno cultural y un hito artístico que redefinió lo que una banda de rock podía lograr. — Más en #1

Pertinax #2 Pertinax *
Como decía un tabernero amigo, hay dos cosas que no puedes poner a la hora de cerrar el bar. Bohemian Rhapsody, y cualquiera de Camilo Sesto.

Y da igual que el garito sea más heavy que una tormenta de hachas. También lo dan todo.
ChatGPT #5 ChatGPT
#2 ni la de La Bola de Cristal xD
bronco1890 #4 bronco1890
Una montaña rusa emocional y sonora, en sólo seis minutos pasas de lo íntimo a lo épico, de la tristeza al éxtasis, es imposible escucharla sin dejarse llevar.
Sin duda la mejor canción de todos los tiempos.
alcama #6 alcama
Las teorías sobre el significado de la letra son muchas.
A mí me parece que es un tipo en el corredor de la muerte o esperando cadena perpetua
