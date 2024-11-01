Boeing y Ghost Murmur: tecnología real vs ficción en Irán

Las fuentes verificadas disponibles no confirman la existencia operativa de «Ghost Murmur» como sistema desplegado en combate real. No aparece en ningún contrato público del Pentágono, ni en declaraciones oficiales, ni en registros de pruebas de campo. Lo que sí existe es un potente incentivo para que los ejércitos modernos construyan narrativas tecnológicas que generen incertidumbre en el adversario: si el enemigo no sabe qué tienes, no puede contrarrestarlo.