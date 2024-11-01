edición general
Bochorno en el mercado inmobiliario: un sótano sin ventanas más pequeño que una celda se vende en Madrid por 165.000 euros



La situación ha reavivado el debate sobre la especulación en el mercado inmobiliario en Madrid y la necesidad de una regulación más estricta.

pepel #2 pepel
Hay que lavar bien el dinero.
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
Bueno, bueno todo es quejarse y no decir las cosas chachis, y las escalerinas que dan al "baño"? Ese medio segundo en el que subes y te sientas te da un subidón, hasta que desde el váter te das cuenta que tienes vistas a la " Cocina" Aka microondas y que te gastaste 165.000 en eso.
Milmariposas #7 Milmariposas *
Vi esto hace un par de días. Un trastero de 17 m2 convertido en estudio y ofertado por 550€ (más 150€ de gastos de comunidad en Bolonia (Italia). Ahí, con dos cojones para aprovecharse de los estudiantes.

corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_11/caro-aff
reivaj01 #6 reivaj01
Los mejores zulos, en Madriz
#8 Mandri20
Al propietario que lo vende le daba 165.000 hostias. Luego quemo el local y que le den por culo. Hijo de puta, hay que decirlo más.
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Según para que se usen esos metros, barato lo veo.
#9 mariopg
para que haya bochorno tendrían que sentir vergüenza. nadie en el mundo inmobiliario madrileño sabe lo que es eso
Gadfly #1 Gadfly
Más bien escándalo
Luca7 #3 Luca7
En mi pueblo algo así vale 3000 euros.
