·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7390
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
6511
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
5253
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
5258
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
2918
clics
Israel Premier Tech
más votadas
621
Recuperan este tuit de Ayuso del año 2016: "Hacienda somos todos y quien defrauda a Hacienda, lo hace a toda España"
430
Ayuso y Almeida han inyectado más de 2,2 millones de euros a ‘El Español’ de Pedro J. en cinco años
508
"Nos dejamos de rodeos": un ex jefe de las FDI confirma que las bajas en Gaza superan las 200.000 [EN]
382
Genocidio en Gaza: 680.000 muertos (última estimación)
310
Irene Montero, sobre Charlie Kirk: "Ese mismo día Israel asesinó a 41 personas de las que no sabemos ni su nombre"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
123
clics
Bochorno en el mercado inmobiliario: un sótano sin ventanas más pequeño que una celda se vende en Madrid por 165.000 euros
La situación ha reavivado el debate sobre la especulación en el mercado inmobiliario en Madrid y la necesidad de una regulación más estricta.
|
etiquetas
:
inmobiliaria
,
madrid
14
3
0
K
344
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
344
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
pepel
Hay que lavar bien el dinero.
0
K
20
#4
pazentrelosmundos
Bueno, bueno todo es quejarse y no decir las cosas chachis, y las escalerinas que dan al "baño"? Ese medio segundo en el que subes y te sientas te da un subidón, hasta que desde el váter te das cuenta que tienes vistas a la " Cocina" Aka microondas y que te gastaste 165.000 en eso.
0
K
18
#7
Milmariposas
*
Vi esto hace un par de días. Un trastero de 17 m2 convertido en estudio y ofertado por 550€ (más 150€ de gastos de comunidad en Bolonia (Italia). Ahí, con dos cojones para aprovecharse de los estudiantes.
corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_11/caro-aff
0
K
13
#6
reivaj01
Los mejores zulos, en Madriz
0
K
12
#8
Mandri20
Al propietario que lo vende le daba 165.000 hostias. Luego quemo el local y que le den por culo. Hijo de puta, hay que decirlo más.
0
K
11
#5
mikhailkalinin
Según para que se usen esos metros, barato lo veo.
0
K
9
#9
mariopg
para que haya bochorno tendrían que sentir vergüenza. nadie en el mundo inmobiliario madrileño sabe lo que es eso
0
K
7
#1
Gadfly
Más bien escándalo
0
K
6
#3
Luca7
En mi pueblo algo así vale 3000 euros.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_11/caro-aff