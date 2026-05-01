Bocaditos de pollo frito estilo taiwanés

Adaptamos este picoteo popular para poder prepararlo en freidora de aire o en el horno. El adobo y la mezcla de especias con las que se sazona hace que sea adictivo. Puedes preparar estos bocaditos de pollo frito al estilo taiwanés, tiernos y especiados, en freidora de aire, en el horno o, como en su origen, fritos en abundante aceite. Te damos las instrucciones para la freidora y el horno para que elijas tu aventura en función de los medios que tengas. Y si no tienes miedo al aceite, pues fríelos.