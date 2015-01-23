Bocadillos de diálogo medievales [Eng]  

El dibujo, que data de alrededor de 1300, muestra a un grupo de personas caminando, algunas con un bastón en la mano. Casi se pueden oír los cantos de fondo. Resulta que esta alegre escena guarda más de un paralelismo con una viñeta de cómic moderna. Según la descripción de la Biblioteca Británica, vemos a un grupo de viajeros conversando en inglés. Sin embargo, la descripción no menciona algo poco común en los dibujos medievales: las distintas partes de la conversación se representan mediante bocadillos de diálogo.