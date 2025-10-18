edición general
El BNG pide al Gobierno rechazar el proyecto eólico-fotovoltaico Testeiro de Conso, entre Ourense y Zamora

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) demanda al Gobierno del Estado rechazar la autorización administrativa y ambiental del proyecto eólico-fotovoltaico Testeiro do Conso, promovido por Feresvello Eólica S.L., y que afecta a los ayuntamientos de A Gudiña, A Mezquita, Viana do Bolo y Vilariño de Conso, en Ourense, y Pías, en Zamora. La iniciativa, presentada por la senadora Carme da Silva, reclama la paralización de todos los proyectos energéticos actualmente en tramitación mientras no se lleve a cabo una "planificación conjunta y coordinada

#1 jfgaliza
Y por lo que sea son ayuntamientos donde proliferaron los incendios este verano, aún esta semana ardía A Gudiña...
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Los incendios no afectan ni paralizan los proyectos que ya estaban en trámite antes del incendio.

Eso se cambió para evitar que se provocaran incendios para parar proyectos como ya ocurrió
