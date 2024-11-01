edición general
3 meneos
28 clics
De Blue Jets a rayos invertidos: los fenómenos eléctricos más extraños de la Tierra (ENG)

De Blue Jets a rayos invertidos: los fenómenos eléctricos más extraños de la Tierra (ENG)  

Tras 30 años persiguiendo tormentas, el experto Pecos Hank recopila en vídeo las descargas eléctricas más inusuales y espectaculares del planeta. El metraje documenta desde rayos que nacen en el suelo y suben hacia las nubes, hasta inmensos sprites atmosféricos y los rarísimos blue jets (chorros azules). Además, aprovecha la evidencia visual de sus cámaras para desmontar el popular mito de los rayos globulares o centellas.

| etiquetas: pecos hank , cazatormentas , meteorología , rayos , tormentas
2 1 0 K 24 ciencia
sin comentarios
2 1 0 K 24 ciencia

menéame