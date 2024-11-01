edición general
6 meneos
20 clics
'Bloquons tout', el movimiento anti-austeridad que quiere paralizar Francia

'Bloquons tout', el movimiento anti-austeridad que quiere paralizar Francia

Bloquons tout! se parece a los chalecos amarillos en el tipo de acciones que planean para el 10 de septiembre, alejado del repertorio tradicional de los sindicatos y partidos. "El punto en común es bloquear la producción para hacer daño a la patronal y al Gobierno. La acción directa, no simbólica", explica Framont, "es un movimiento muy creativo, en cada ciudad se proponen acciones distintas". Otras propuestas de acción son dejar de usar la tarjeta de crédito por un día o llenar el carrito en el supermercado, irse sin pagar y repartirlo...

| etiquetas: bloquons tout , movimiento , anti-austeridad , paralización , francia
5 1 0 K 74 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 74 actualidad
cocolisto #1 cocolisto *
Estad atentos porque va a ser gordo. Viendo los medios franceses están asustados por el alcance de la protesta en la que incluso gente de derechas está muy cabreada y la apoyan.

Relacionada :

www.meneame.net/story/movimiento-social-bloquons-tout-anuncia-bloqueo-
1 K 33
#2 F.c.r
A ver si cunde el ejemplo, porque estos locos nos llevan a la tercera guerra mundial y la gente viendo Netflix...
1 K 23
Feindesland #4 Feindesland *
Anti-austeridad somos todos. Pero no nos llega el presupuesto para otra cosa.
0 K 13
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Votan en masa a la derecha y los recortes sociales pero luego apoyan también en masa las reivindicaciones sociales extremistas. WTF!
Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Y cada vez es más gente. :palm:
0 K 10
#5 Pivorexico
#3 «Los franceses hacen huelga los lunes porque sube el pan; los martes se manifiestan porque ganan poco; los miércoles protestan por la falta de libertades... y el domingo votan a la derecha»

-François Mitterrand
0 K 12

menéame