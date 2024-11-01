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El bloqueo de Chueca a la regularización de personas migrantes llega al Chusticia d’Aragón por “vulneración de derechos”

El bloqueo de Chueca a la regularización de personas migrantes llega al Chusticia d’Aragón por “vulneración de derechos”

PSOE y trabajadores denuncian el bloqueo del Gobierno de Chueca a la regularización y llevan el caso al Chusticia d’Aragon

| etiquetas: ayuntamiento de zaragoza , alcaldesa chueca , vulneración derechos
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3 comentarios
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#2 wbrujo
Que se haga un selfi.
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Graffin #3 Graffin
"La Chusticia"  media
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menéame