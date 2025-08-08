Bloomberg: EE. UU. y Rusia negocian un acuerdo para asegurar los territorios ucranianos ocupados para Rusia. [EN]

Washington y Moscú están negociando un acuerdo que formalizaría el control de Rusia sobre los territorios ucranianos confiscados durante la invasión, informó Bloomberg el 8 de agosto, citando fuentes familiarizadas con las conversaciones. Esto requeriría que el presidente Volodymyr Zelenskyy retire las tropas de partes de las provincias de Luhansk y Donetsk aún bajo control de Kiev. Rusia detendría las ofensivas en las provincias de Jersón y Zaporiyia