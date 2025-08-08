edición general
5 meneos
5 clics
Bloomberg: EE. UU. y Rusia negocian un acuerdo para asegurar los territorios ucranianos ocupados para Rusia. [EN]

Bloomberg: EE. UU. y Rusia negocian un acuerdo para asegurar los territorios ucranianos ocupados para Rusia. [EN]

Washington y Moscú están negociando un acuerdo que formalizaría el control de Rusia sobre los territorios ucranianos confiscados durante la invasión, informó Bloomberg el 8 de agosto, citando fuentes familiarizadas con las conversaciones. Esto requeriría que el presidente Volodymyr Zelenskyy retire las tropas de partes de las provincias de Luhansk y Donetsk aún bajo control de Kiev. Rusia detendría las ofensivas en las provincias de Jersón y Zaporiyia

| etiquetas: guerra de ucrania , negociaciones eeuu rusia
4 1 0 K 56 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
ElBeaver #4 ElBeaver
Putin le toma el pelo al Naranjito
3 K 49
manzitor #2 manzitor
Esto es más o menos lo que muchos decían que ocurriría. Miles de muertos después.
2 K 34
Battlestar #3 Battlestar
#2 Pues no sé, si yo todos los días digo que "va a llover" tarde o temprano acertaré.
0 K 13
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#2 Los miles de muertos han evitado que Rusia se quedase con toda Ucrania
Y que Putler con su superejército, superarmas, y supernorcoreanos haya necesitado 3 años y pico para esa "victoria", sería una cagada
No se lo como lo va a vender
Y también falta que opine Zelenski, que no me extrañaría que dijese que no le interesa
0 K 7
jm22381 #5 jm22381
Y en 2029 volverá a la carga para quedarse con lo que queda de Ucrania...
0 K 20
suppiluliuma #7 suppiluliuma
Zaaaaaaaaaaaaziiiiiiiiiis. Vuestro Dios-Emperador Donald I de Orange, El Pacifista, por fin está haciendo aquello por lo que rogábais. Ya podéis dejan de fingir que os indigna un montón que sea un fascista.
1 K 18
azathothruna #9 azathothruna
Esto es lo que pasa cuando apuestas por "riqueza y democracia" de los "buenos" de los europedos, teniendo al oso malvado al costado.
0 K 15
Herumel #6 Herumel
De Putin y Taco---- PUTACO.
0 K 12

menéame