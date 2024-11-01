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El bloguero que se volvió contra Putin con sus "cinco razones" está ahora en un pabellón psiquiátrico en Rusia
Pasó años siendo una voz leal del Kremlin. Luego, en un único mensaje de Telegram, Ilya Remeslo se volvió contra Putin. En 48 horas fue hospitalizado.
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:
ilya remeslo
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psiquiatrico
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putin
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#1
rusito
*
No me extrañaría que hubiera sido envenenado y fuera conducido al psiquiátrico haciendo ver que había sido víctima de un ataque de locura. En España, tenemos el caso de Nadiuska que, por no querer acostarse con El Elefanticida, acabó arruinada y de psiquiátrico en psiquiátrico. Cada vez Rusia se parece mas a España. Una lástima.
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#2
zentropia
#1
rumores vs realidad.
Adelante rusito!
Blanquea, blanquea sin parar!
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#3
malarte
*
#1
Claro, cuando un país del Imperio español, como Filipinas, Cuba, Flandes o Nápoles intenta desvincularse de nosotros lo invadimos…
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#5
rusito
*
#3
[...] Según varios cronistas españoles y la posterior tradición popular chilena, los mapuches ("gente de la tierra" en idioma mapudungún) mantuvieron un espíritu de lucha permanente, lograron aprender rápido cómo enfrentar a los españoles [...] Estas razones ocasionaron una reñida guerra de guerrillas, sin mostrar un vencedor evidente, pues tras la resistencia mapuche,
los conquistadores se vieron obligados varias veces a despoblar y retirarse de las zonas territoriales
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K
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#6
luiggi
tu reconociendo que fue envenenado y críticando a Rusia???
Anonadado me hayo. En fin. Bienvenido al grupo que reconoce la represión en Rusia.
Y cuídate de putin. Que es vengativo
1
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#4
Verdaderofalso
Mañana acaba como Epstein, suicidado en su celda
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K
20
#7
ManTK
Hace tiempo qie no sé nada de Danil Orain.
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7
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Blanquea, blanquea sin parar!
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Anonadado me hayo. En fin. Bienvenido al grupo que reconoce la represión en Rusia.
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