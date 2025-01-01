Blade Runner y la locura de su producción  

A veces hay clásicos de la historia del cine que se forjan a fuego lento. Si Blade Runner es reconocida como una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, no fue por su acogida en cines en 1982. De hecho, la película dirigida por Ridley Scott fue un fracaso en taquilla. Fue el tiempo el que trajo el reconocimiento a esta cinta y con el tiempo también fueron conociéndose muchas curiosidades y detalles sobre ella...