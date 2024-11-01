Bizcocho de zanahoria y nueces con crema de queso

El pastel de zanahoria es un postre dulce cuyo ingrediente principal como su nombre indica es la zanahoria. Esta se ralla y se mezcla en la masa, ablandándose en el horneado. Este bizcocho tiene una textura algo más densa, nada pesado y muy húmedo que es lo que más me gusta.
250 ml de aceite de oliva
335gr de azúcar moreno
300gr de zanahoria fina picada
3 huevos
260gr de harina
1 cucharadita de levadura química
1 cucharadita de bicarbonato
1/2 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de nuez moscada
1/2 cucharadita de canela
100gr de nueces picadas
Para el frosting:
200gr de mantequilla derretida
200gr de crema de queso
150 gr de azcar glass
2 cucharaditas de esencia de vainilla
El zumo y la ralladura de un limón
Añadimos la zanahoria a la mezcla anterior y comenzamos a batir.
Vamos incorporando los huevos uno a uno a la masa.
Incluimos el resto de ingredientes secos poco a poco hasta mezclarlos y tener una masa homogénea.
Engrasamos nuestro molde desmontable de unos 22 cm. Para esta he usado un molde de 20cm porque quería que me saliera algo más alta.
Precalentamos el horno a 200º.
Horneamos durante 40-50 minutos o hasta que veamos que… » ver todo el comentario