El bipartidismo frena a Vox en las provincias y aleja el 'sorpasso' el 17-M

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sotillo
Pues que raro, está claro que es el único partido que defiende el insulto gratuito, la educación de mierda y el derecho a ganar dinero a costa de robar a los trabajadores
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menéame
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