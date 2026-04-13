edición general
2 meneos
36 clics

El bipartidismo frena a Vox en las provincias y aleja el 'sorpasso' el 17-M

El bipartidismo resiste y se aleja el riesgo de sorpasso de Vox al PSOE en Almería, Córdoba o Málaga, según los resultados de la encuesta de Sigma Dos

| etiquetas: encuesta , andalucía , sigma dos
1 1 1 K 4 EncuestaPubl
1 comentarios
1 1 1 K 4 EncuestaPubl
sotillo #1 sotillo
Pues que raro, está claro que es el único partido que defiende el insulto gratuito, la educación de mierda y el derecho a ganar dinero a costa de robar a los trabajadores
0 K 10

menéame