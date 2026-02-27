Bill Clinton declara ante el Congreso que nunca fue testigo de los delitos de Epstein: “No vi nada y no hice nada mal”

Clinton mantiene una versión similar a la de su mujer: “A pesar de que mi breve contacto con Epstein terminó años antes de que sus delitos salieran a la luz, y a pesar de que nunca fui testigo durante nuestras limitadas interacciones de ninguna indicación de lo que realmente estaba ocurriendo, estoy aquí para ofrecer lo poco que sé para poder evitar que algo así vuelva a ocurrir de nuevo”. Y sentencia: “De haber sabido lo que Epstein estaba haciendo, lo habría denunciado yo mismo”.
