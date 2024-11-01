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Bilbao tarda dos años de media en conceder las licencias para construir vivienda pública

Bilbao tarda dos años de media en conceder las licencias para construir vivienda pública

Registra la mayor demora en autorizar las promociones en marcha en Euskadi, pese a la gravedad de la crisis habitacional.

| etiquetas: crisis vivienda , vivienda publica , vpo , burocracia
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4 comentarios
2 1 0 K 24 actualidad
powernergia #1 powernergia
Que putada para los inversores, tanto esperar.
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Boleteria #2 Boleteria
A la falta de suelo finalista existente en las grandes ciudades se unen los largos procesos burocráticos, que demoran los proyectos urbanísticos demasiado tiempo como para poder dar una respuesta ágil a toda esa gente que necesita una vivienda ya. Es lo que sucede en Bilbao.

El informe analiza las VPO que impulsa el Gobierno vasco y revela que en Bilbao hay actualmente diez promociones en marcha que suman 807 nuevos alquileres, el régimen de tenencia más demandado por los inscritos de

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#3 T3rr0rz0n3
tienen dos años para saber por donde pueden meter la mano o qué?
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FunFrock #4 FunFrock
Esto es algo que ocurre en todo el país.
Trabas burocráticas y eternización.

pero por alguna razón, nos alegramos por ello sin ver las consecuencias
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menéame