Leo, un niño de 11 años de la provincia de Sevilla, se ha convertido en portavoz de una urgente reivindicación sanitaria. A través de un emotivo vídeo, hace un llamamiento directo a la administración y a la sociedad para acelerar los trámites que permitan la disponibilidad en España del medicamento Bijubex, ya aprobado en Europa.

#2 eqas
Es Vyjuvek

Cambia el titulo, entradilla y etiquetas si puedes #0

Por otro lado, vale cerca de un millon de euros por paciente y año, y es casi siempre de por vida. Brutal. Pero la vida vale más.
#3 eqas
#1 ni hipotecando de por vida, creo (leeme en #2). Sólo le puede salvar la vida la sanidad pública, y espero que así sea. Es un hoy por ti, mañana por mi de libro. Hay que apoyar la salidad pública. No necesitamos, por ejemplo, trenes cada vez más rápidos y caros de mantener (con menos prisa la vida es mejor). Desde la barra de bar, palillo en boca, faltan madres haciendo presupuestos del estado :-)
jdmf #1 jdmf
Aquí seguro que la privada se lo soluciona más rápido.... Obviamente hipotecando la casa de sus padres y la de sus futuros descendientes de por vida.
