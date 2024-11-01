Leo, un niño de 11 años de la provincia de Sevilla, se ha convertido en portavoz de una urgente reivindicación sanitaria. A través de un emotivo vídeo, hace un llamamiento directo a la administración y a la sociedad para acelerar los trámites que permitan la disponibilidad en España del medicamento Bijubex, ya aprobado en Europa.
Por otro lado, vale cerca de un millon de euros por paciente y año, y es casi siempre de por vida. Brutal. Pero la vida vale más.