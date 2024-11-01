edición general
El Bierzo se queda atrás en la carrera por la fábrica de baterías: pierde 700 millones y deberá conformase con 13 para reciclar productos usados

Lo que en 2019 se anunciaba como un revulsivo económico para el noroeste leonés se materializa en 2025 en Valladolid con una inversión de 712 millones

reithor #1 reithor
Esto es por el karma de haber borrado el mural de Nevenka durante la emergencia incendiaria.
Asimismov #3 Asimismov
Grandes jestoresh estos de CyL.
ChatGPT #2 ChatGPT
El que dice “reciclaje” dice almacenaje a la espera de que un “accidente” queme la nave
