"Bienvenidos al cementerio de hombres vivos": la brutalidad en la megacárcel de Bukele que denuncian 8 de los venezolanos deportados por EE.UU. a El Salvador

La única petición que Arturo Suárez le hizo a los guardias al llegar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador fue que le permitieran conservar sus lentes. Pero cuenta que se los rompieron en una golpiza. Y que luego se desmayó y dos custodios lo llevaron cargado hasta el módulo 8, el pabellón del Cecot que albergó, entre marzo y julio de 2025, a 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump. Los venezolanos quedaron separados de los pandilleros salvadoreños.

Ovlak
Seguro que tienen tatuajes, prueba absoluta e inequívoca de haber cometido graves delitos.
eltoloco
A disfrutar la libertad usana
