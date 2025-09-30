¿Bienvenidos al Cabaret? No, Wilkommen al Kit Kat Klub

El pasado viernes 26 participé en una novedosa, extravagante y audaz experiencia en el Kit Kat Klub de Madrid con mi hija. Compré mis entradas hace meses para que ella viera un gran musical y me encontré sentado en una mesa de seis con dos parejas encantadoras, en medio del escenario en un club de Berlín de mediados del siglo pasado. Lo que pasó después, entiéndanme, hay que vivirlo, aunque pueda adelantarles una parte; porque no era el Cabaret del film ni el del montaje anterior que hubo en Madrid: era el Kit Kat Klub 2025...