La bici en Europa: menos ventas, menos producción y más oportunidades
Europa ya tiene los datos consolidados del sector ciclista en 2024 y, como se intuía, no ha sido su mejor año.
|
etiquetas
:
bicicleta
,
movilidad
2
1
0
K
24
actualidad
5 comentarios
#1
Black_Txipiron
Para sorpresa de nadie. bicis que cuestan como motos, y gama media-baja disparadisima de precio.
2
K
33
#5
cocolisto
#1
Un razonamiento poco elaborado.Hay bicis de todo tipo,gamas,precios y colores de la misma forma que te puedes comprar un Panda o un Audi.
1
K
27
#4
Kuruñes3.0
*
#5
Solo traslada a las bicis lo que sabe de los coches, lo cual es solemne tontería. Todo el mundo puede comprarse una bici. Lo que sucede es que la gente no compra bicis porque para ese uso prefiere patinete. De esos hay muchísimos.
Yo mismo me he comprado una electrica que uso para trabajar (porque las del concello no dan pniendo más cada vez, así que la gente sí las usa) por 585 en Conformama, voy como una bala cuesta arriba y todo. Hasta es bonita, para ser china está que te cagas.…
» ver todo el comentario
0
K
7
#2
rojelio
Una bicicleta tiene una vida útil enorme, varias décadas si se cuida un poco. Una vez todo aquel que quiere una bici ya la ha comprado, es lo que hay. Quienes buscan la última pijadita son muy pocos en comparación con el usuario medio.
1
K
31
#3
Imag0
#2
No cometáis el error de mezclar el usuario esporádico, con el usuario urbano y el usuario deportivo, no todas las prácticas tienen las mismas necesidades... hay bicis para todos y de todos los precios.
2
K
38
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Yo mismo me he comprado una electrica que uso para trabajar (porque las del concello no dan pniendo más cada vez, así que la gente sí las usa) por 585 en Conformama, voy como una bala cuesta arriba y todo. Hasta es bonita, para ser china está que te cagas.… » ver todo el comentario