Las bibliotecas se convierten en el último refugio de las personas sin hogar de Washington

La inflación acumulada, los altos costos de vida y de alquiler, los salarios estancados, la falta de construcción de vivienda asequible, el creciente desempleo, y el recorte en programas sociales y alimentarios son algunas de las realidades que exponen a muchos a quedarse sin techo. De hecho, el 69% de los estadounidenses vive mes a mes sin lograr ahorrar y expuestos a la bancarrota ante cualquier imprevisto. En respuesta, al menos 8,9 millones de ciudadanos tienen dos trabajos para subsistir.