¿Por qué la Biblia habla en contra de usar ropa hecha de diferentes tipos de tela?

Hay dos pasajes en la Ley de Moisés que prohíben el uso de diferentes tipos de tela; es decir, el uso de telas mezcladas - aquellas tejidas de dos materiales diferentes. Levítico 19:19 dice: "Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie; tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos". Y Deuteronomio 22:9-11 dice: "No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y co

TooBased
Vais a ir todos al infierno, pecadores textiles
