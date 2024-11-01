La Biblia dice que MAGA está equivocado, argumenta un pastor cristiano (Eng)

«Las enseñanzas de MAGA son simplemente incompatibles con las enseñanzas de Jesucristo». Lines abordó diversos temas, entre ellos la interrupción del embarazo, la «cultura de la cancelación» (según Lines, la Biblia dice que las personas deben aceptar las correcciones de los demás) y el género. Sobre este último tema, afirma que la Biblia dice que la identidad de género es secundaria a la identidad como cristiano, por lo que centrarse en mostrar masculinidad, como hacen muchos en la derecha, no es algo que la Biblia exija a sus seguidores.