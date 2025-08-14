edición general
Bezalel Smotrich: Un ministro ultra israelí anuncia la aprobación de un nuevo asentamiento judío que “entierra la idea de un Estado palestino”

El plan para construir más de 3.000 viviendas, que separarán el norte y el sur de Cisjordania, surgió hace más de 30 años, pero siempre fue pospuesto debido a la presión internacional

| etiquetas: israel , medio oriente , conflictos
Andreham #1 Andreham
Vaya, igualito que Rusia quedándose Crimea y el Donbask o como se llame.
azathothruna #2 azathothruna
#1 Pero mientras a los malvados zaristas se les impuso sanciones y demas, a los "sobrevivientes" del holocausto les dejan hacer uno nuevo.
