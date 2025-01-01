Beyond Meat, empresa pionera de productos basados en plantas, enfrenta escasez de efectivo y considera la bancarrota (ENG)

Beyond Meat , pionera en carne vegetal, se enfrenta a una posible bancarrota bajo el Capítulo 11 tras reportar una caída en las ventas, la disminución de las reservas de efectivo y un aumento de la deuda, según bills.com, que lo confirmó el 12 de agosto. Antiguamente reconocida como creadora del mercado de productos vegetales similares a la carne, la compañía ahora enfrenta dificultades ante una creciente competencia y un nicho de mercado en lento crecimiento. Las ventas en el segundo trimestre de 2025 cayeron casi un 20% interanual, lo que pon