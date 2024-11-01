edición general
3 meneos
6 clics
Bessent, sobre los movimientos de Rusia en Europa: "De lo que estoy seguro es de que Putin no va a marchar sobre Boston." [Ing]

Bessent, sobre los movimientos de Rusia en Europa: "De lo que estoy seguro es de que Putin no va a marchar sobre Boston." [Ing]

"Los rusos están poniendo a prueba a los europeos, y la determinación europea debe endurecerse. Deben poner todo sobre la mesa en lo que respecta a sanciones económicas. Como les dije a mis homólogos europeos hace unas dos semanas, lo único que oigo de ustedes es que Putin quiere marchar sobre Varsovia. Pero de una cosa estoy seguro: Putin no va a marchar sobre Boston." Un representante republicando, molesto por la sugerencia de que no ayudarían a los europeos, ha dicho: "Lo mismo dijimos en 1930".

| etiquetas: trump , bessent , europa , rusia , otan
2 1 1 K 18 actualidad
1 comentarios
2 1 1 K 18 actualidad
capitan__nemo #1 capitan__nemo *
El que tuvo una reunion con Putin y son "amiguitos" desde hace muchos años es su jefe. Tambien es del pais que vende millones de dolares en armamento a los paises que supuestamente tienen que endurecerse contra rusia.
0 K 20

menéame